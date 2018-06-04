Kelkit Çayı’na düşen bulunamıyor

Reşadiye ilçesi Kayalık Mahallesi’nde ikamet eden Hayrettin ve Sevim Karaçam çiftinin 3 çocuğundan ortancası olan 7 yaşındaki Halil Karaçam, 2 gün önce suya düşen topunu almak isterken Kelkit Çayı’nda gözlerden kayboldu. Kılıçkaya Barajı’nın kapaklarının kapatılması ile su seviyesi düşürülen Kelkit Çayı’nda devam eden aramalarda küçük çocuğun ayakkabıları bulundu. Ordu İl Emniyet Müdürlüğünden gelen dalgıç polisler Kelkit Çayında Halil’i aradı. Tokat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin karadan ve sudan çalışmaları devam ederken, baba Hayrettin Karaçam başta olmak üzere yakınları ve vatandaşlar çalışmaları endişeli gözlerle izledi.

Vatandaş Kelkit Çayı kenarında önlem alınmasını istiyor

Reşadiye ilçe merkezinden geçen Kelkit Çayı’nda yaşanan boğulma olaylarına karşı vatandaş önlem alınmasını istiyor. Kelkit Çayının etrafının tel örgü veya istinat duvarlarıyla kapatılmasını isteyen vatandaşlar, bu tür olayların artık önüne geçilmesini bekliyor.

Kelkit Çayı yürekleri yakıyor

2,5 yıl önce Reşadiye ilçesinde en son parkta oyun oynarken görülen Bayram Erol (8) ile Dursun Kağan Taşçı (5) da kaybolmuş, Kelkit Çayı’nda yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamamıştı. Yaklaşık 1.5 ay önce meydana gelen trafik kazasında otomobiliyle Kelkit Çayı’na uçup kaybolan muhtar Ayhan Cebe (39) için başlatılan arama çalışmalarında kayıp çocuklardan Bayram Erol’a ait kemik parçaları bulunmuştu. Suda kaybolan muhtar Cebe ile kayıp çocukları arama çalışmaları devam ediyor.