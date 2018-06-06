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06 Haziran 2018 17:58

Kelkit Çayı’na düşen çocuk 4 gündür aranıyor

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde Kelkit Çayı’na düşen topunu almak isterken suda kaybolan 7 yaşındaki Halil Karaçam’ı arama çalışmaları 4 gündür devam ediyor.

Kelkit Çayı’na düşen çocuk 4 gündür aranıyor

06 Haziran 2018 17:58


Reşadiye ilçesi Kayalık Mahallesi’nde ikamet eden Hayrettin ve Sevim Karaçam çiftinin 3 çocuğundan ortancası olan 7 yaşındaki Halil Karaçam, 4 gün önce meydana gelen olayda suya düşen topunu almak isterken Kelkit Çayı’nda gözlerden kaybolmuştu. Kılıçkaya Barajı’nın kapaklarının kapatılması ile su seviyesi düşürülen Kelkit Çayı’nda Tokat AFAD ekiplerinin yanı sıra Samsun ve Ordu İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polislerin yanı sıra Ankara’dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi de aramaya başladı. Yapılan çalışmalarda olaydan bir gün sonra küçük çocuğun ayakkabıları bulunmuştu.


Kelkit Çayı’nda muhtar ile 2 çocuk daha kaybolmuştu


Öte yandan, 2.5 yıl önce yine Kelkit Çayı’nda 2 çocuk kaybolmuş, geçtiğimiz ay kayıp çocuklardan 8 yaşındaki Bayram Erol’a ait kemik parçaları bulunmuştu. Aynı şekilde 1.5 ay önce gerçekleşen trafik kazası sonrasında Kelkit Çayı’na uçan arabada bulunamayan 39 yaşındaki Ayhan Cebe için de çay üzerinde arama çalışmaları yapılmaya devam ediliyordu.




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