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30 Nisan 2018 13:50

Kelkit Çayı’nda kaybolan muhtar 6 gündür aranıyor

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde 6 gün önce Kelkit Çayı’na uçan hafif ticari aracın sürücüsü muhtar Ayhan Cebe’yi bulmak için arama çalışmaları sürdürülüyor.

Kelkit Çayı’nda kaybolan muhtar 6 gündür aranıyor

30 Nisan 2018 13:50


Reşadiye ilçesi D-100 karayolu Dokuzdolanbaç Köprüsü yakınlarında 25 Nisan günü meydana gelen kazada Niksar’dan Reşadiye’ye giden evli ve 2 çocuk babası Ayhan Cebe’nin kullandığı 60 RG 322 plakalı hafif ticari araç, yaklaşık 20 metre yükseklikten Kelkit Çayı’na yuvarlandı. Suda kaybolan sürücü Cebe’yi bulmak için Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve UMKE ekipleri çalışmalarını 6 gündür sürdürüyor. Olay yerinden 12 kilometre boyunca suyun içinde, kayalık diplerinde ve ırmak yatağında arama çalışmalarını sürdüren ekipler, son ihtimal olan özel şirkete ait Hidroelektrik Santrali (HES) göletinde arama çalışmalarına başladı. Cimitekke beldesinden gelen vatandaşlar da ırmak yatağında kendi imkanlarıyla kaybolan muhtar Cebe’yi bulmak için arama yapıyor.




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