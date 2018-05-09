Kelkit Çayı’nda kaybolan muhtardan 15 gündür haber alınamıyor

Reşadiye ilçesi D-100 karayolu Dokuzdolanbaç Köprüsü yakınlarında 25 Nisan günü meydana gelen kazada Niksar’dan Reşadiye’ye giden evli ve 2 çocuk babası Ayhan Cebe’nin kullandığı 60 RG 322 plakalı hafif ticari araç, yaklaşık 20 metre yükseklikten Kelkit Çayı’na yuvarlanmıştı. Suda kaybolan muhtar Cebe’yi bulmak için Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, UMKE ve Dalgıç Polisler çalışmalarını 15 gündür sürdürüyor. Arama çalışmalarının yoğun olarak yapıldığı yer Hidroelektrik Santraline (HES) gelen Tokat Valisi Ömer Toraman, Muhtar Ayhan Cebe’nin ailesine başsağlığı diledi. Arama çalışmaları ile ilgili yetkililerden bilgi alan Toraman, ‘Arama çalışmalarımız devam ediyor, Devletimizin tüm imkânlarını seferber ediyoruz, sonuç almak için gayret gösteriyoruz’ dedi.

İncelemelere Vali Dr. Ömer Toraman’a İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Reşadiye Kaymakamı Berker Çırak ve İl Jandarma Komutanı J. Albay Hidayet Arıkan da eşlik etti.