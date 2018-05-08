Reşadiye’de 29 Aralık 2015’te evlerinin yakınında oynarken kaybolan 8 yaşındaki Dursun Kaan Taşcı ile 10 yaşındaki Bayram Erol, 2,5 yıl süren arama çalışmalarına rağmen bulunamamıştı. Reşadiye ilçesi D-100 karayolu Dokuzdolanbaç Köprüsü yakınlarında meydana gelen kazada Niksar’dan Reşadiye’ye giden Ayhan Cebe’nin kullandığı 60 RG 322 plakalı otomobil, yaklaşık 20 metre yükseklikten Kelkit Çayı’na yuvarlandı. Kaza sonrası Kelkit Çayı’nda kaybolan 2 çocuk babası, Baydarlı beldesi Çamlık Mahallesi Muhtarı 39 yaşındaki Ayhan Cebe’nin 14 gündür bütün aramalara rağmen bulunmadı. Kayıp sürücünün bulunamayışı, akıllara çocukların da Kelkit çayına düşmüş olabilecekleri ihtimalini getirdi. 2,5 yıl önce çocukların kaybolduğunu ifade eden Bayram Erol’un dedesi Bayram Erol, çocuklarının Kelkit çayında da aranması için devletten yardım istedi.

Kelkit Çayı’nda kaybolan muhtara da değinen Erol, “İnşallah o kaybolan muhtar da bulunur. O da kaza yaptı. Adamın cenazesi de bulunmuyor. O da bizim acımızı yeni tazeledi. Ona da kendi evladımız gibi üzülüyoruz. Allah yardımcıları olsun ailesine” diye konuştu.

Anne Adile Erol ise, “Bayram kaybolalı 2,5 yıl oldu halen bir haber yok. Gözlerimiz kapıda çocuklarımızın gelmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın mitingine gitmiştim Tokat’a, Cumhurbaşkanımıza mektup ulaşmış, polisler geldi evimize bize kağıt imzalattılar. Irmağa bir kişi düştü bir umut diyoruz. Bizimki de oradaysa belki bir ize rast gelir diye düşünüyoruz. Yani dua edip bekliyoruz. Gözümüz yaşlı yüreğimiz yaralı” diye konuştu.