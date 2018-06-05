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05 Haziran 2018 17:47

Kendisinden haber alınamayan şahıs, uçurumda ölü bulundu

Tokat’ta yakınlarının bir süredir haber alamadığı müdür yardımcısı ölü olarak bulundu.

Kendisinden haber alınamayan şahıs, uçurumda ölü bulundu

05 Haziran 2018 17:47


Edinilen bilgiye göre; Tokat’tan Kızılöz köyüne giden Hamza Tepesu’dan haber alamayan yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. AFAD ekiplerine haber verilerek Tepesu’nun kullandığı aracın yoldan çıkarak uçuruma devrilmiş olma ihtimaline karşı arama tarama yapıldı. AFAD ekipleri yol kenarındaki izden yola çıkarak Kızılöz köyü yakınlarında yaklaşık 200 metrelik uçurumda hurdaya dönen otomobil ile Tepesu’nun cansız bedenine ulaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Tepesu’nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gülbahar Hatun İlkokulunda müdür yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenilen evli ve 3 çocuk babası Tepesu’nun cenazesi Behzat Camii’nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında Şey-i Şirvani Mezarlığı’nda toprağa verildi.




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