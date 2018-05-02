Kendisini sokak hayvanlarına adadı

Pazar ilçesinde bir kamu kurumunda çalışan Leyla Çetin, hayvansevelerin yardımları ile sokak köpeklerini besliyor. Mezbahane yanındaki alanda bulunan onlarca köpeği günlük olarak yemek artıkları ve köpek mamasıyla besleyen Çetin, sokak hayvanlarının çevreye rahatsızlık vermemesi için barınak yapılmasını istiyor. Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve daha iyi şartlarda barınmalarının sağlanması için topladıkları 300 imzayı belediyeye ilettiklerini ifade eden Çetin, olumlu yaklaşımın biran önce gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti.

5 yıldır Pazar ilçesinde sokak hayvanlarına elinde geldiği kadar bakmaya çalıştığını ifade eden Çetin, "İlçe halkı burada sokak köpeklerine besleme yapmamdan dolayı rahatsız. Hayvanlar da çok doğru düzgün beslenemiyor. O nedenle geçici bakım evi ve besleme odakları yapılsın diye bir imza kampanyası başlatarak 300 imza topladık. Gerekli mercilere başvurduk, ilgi oldu. Belediye başkanımızdan bir yazı aldım geçen hafta geçici bakım evi ve besleme odakları yapılacağını ve projenin yapım aşamasında olduğuna dair. Sonucu bekliyorum" dedi.

Çetin, birkaç ilçe, belde ve köyün kesişme noktası olan Pazar ilçesine araçlarla getirilen köpek ve kedilerin bırakıldığını ifade ederek, "Ama onların sağa sola atılması ya da öldürülmesi ile bu işin çözümü asla bulunamaz. Bunun çözümü bu hayvanları sağlıklı hale getirip kısırlaştırarak çoğalmalarını önlemekten geçiyor. Belediye başkanımızdan beklentimiz bu" diye konuştu.