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21 Haziran 2017 11:30

Kilitli bisikleti 10 saniyede çaldı

Tokat’ta doğalgaz borusuna kilitlenmiş bisikleti 10 saniye içerisinde alarak götüren hırsızın görüntüleri güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Kilitli bisikleti 10 saniyede çaldı

21 Haziran 2017 11:30


Olay, kent merkezinde bulunan Karşıyaka Mahallesi’ndeki Doğa Sitesi’nde gerçekleşti. Site sakinlerinden 32 yaşındaki Yasin Çoban, yaklaşık bin 700 lira değerindeki bisikletini güvenlik kameralarının da gördüğü bir noktaya, doğalgaz borularına kilitleyerek evine çıktı. Geri döndüğünde bisikletini yerinde bulamayan Çoban hemen sitenin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kayıtlarda kilitli bisikletinin çok hızlı bir şekilde çalındığını gören Yasin Çoban durumu polise bildirdi. Görüntülerde 4 kişi oldukları tahmin edilen hırsızların yakalanması için soruşturma başlatıldı.


Bisikleti çalınan Yasin çoban bisikleti yeni aldıkları ve daha taksitlerinin bitmediğini ifade ederek,"Sabahleyin bisikletimiz buradaydı. Saat 2-3 gibi 4 arkadaş kamera kayıtlarında belli. Burada dolanıyorlar birisi burada teftiş ediyor. Ondan sonra kendi bisikletiymiş gibi, anahtarı sanki benden almış gibi gelmiş, açmış, götürmüş" dedi.




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