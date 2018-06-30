Kimliğini kaybeden genç kız sınava giremeyince gözyaşlarına boğuldu

YKS’nin birinci oturumu olan TYT, yurt genelinde 10.15’de başladı. Tokat’ta sınava girecek olan adaylardan bazıları ise nüfus cüzdanında fotoğrafı olmaması ve nüfus cüzdanını kaybetmesi nedeniyle İl Nüfus Müdürlüğünün yolunu tuttu. Sınava saatler kala Nüfus Müdürlüğünden geçici kimliklerini alan birçok vatandaş sınava yetişirken, sınav saatinin geçmesi nedeni ile sınava giremeyenler de oldu. Annesi Fatma Al ile saat 10.09’da Nüfus Müdürlüğüne gelen Esmanur Al, sınava yetişemeyeceği için gözyaşlarına hakim olamadı. Nüfus Müdürlüğü görevlileri tarafından geçici nüfus cüzdanı verilen genç kız, valilik binasından ayrıldı. Anne Al, kızının nüfus cüzdanını kaybettiğini, sınav salonuna alınmaması nedeni ile Nüfus Müdürlüğüne geldiklerini ama geç kaldıklarını kaydetti. Sınava az bir süre kala Nüfus Müdürlüğüne gelerek geçici kimliklerini alan öğrencilerin koşturmaları da kameralara yansıdı.

Nüfus cüzdanında fotoğrafı, soğuk damgası bulunmayan sınava giremiyor

2018-YKS’ye girecek adaylardan nüfus cüzdanı olmayanlar veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf veya soğuk damga bulunmayanlar sınava kabul edilmiyor. Bu nedenle İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce sınav yapılacak merkezlerdeki il veya ilçe nüfus müdürlükleri açık tutuluyor.