Kimsesiz ve yaşlılara evde temizlik hizmeti.

Vatandaşlar tarafından yapılan taleplerin değerlendirilmesi sonucu bakıma muhtaç vatandaşların yaşadıkları ortamlar sağlık koşullarına uygun hale getiriliyor. Turhal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü projesinde, yapılan başvurular sonucunda şu ana dek 2 Bin ev tespit edildi ve “Evde Temizlik Ekibi” görevlendirildi.

İlçe sınırları içinde yaşayan ve 65 yaş üstü, engelli ya da ihtiyaç sahibi olan kişiler Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce tespit ediliyor. Ekipler ilk olarak talep sahiplerinin evlerinde denetim yapılarak, gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadıkları yönünde inceleme yapılıyor. Belediye bünyesinde oluşturulan temizlik ekibi, belirli periyotlarla gittikleri evlerde başta ev içi temizlik olmak üzere, halı yıkama, cam silme, toz alma, mutfak temizliği gibi detaylı ev temizliği yapıyor. Yapılan temizlik ile birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatları kolaylaştırılıyor.

Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Turhal genelinde proje kapsamında insanların hayatlarının kolaylaştığını ifade etti. Bekler, “İnsanlarımızın mutluluğu için çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan biri de evde temizlik hizmeti. 65 yaş üstü, engelli ve gerçekten ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızı tespit ederek onların evlerini temizleme çalışmalarımız devam ediyor. Yatalak olup kimsesi olmayan vatandaşlarımız var. Ya da yaşlılıktan dolayı temizlik yapamayan insanlarımız var. Engelli bireylerin yaşadığı alanlarda yaşanan sıkıntılar var. Bize gelen talepleri inceleyerek gerçekten gerekli olduğu tespit edilirse ekiplerimiz o evi dip bucak temizliyor. Bu projemiz sayesinde hayatlarını kolaylaştırdığımız insanlarımız var. Dinimiz, örf ve adetlerimiz yaşlı insanlara sahip çıkmayı, yardıma ihtiyaç duyan kişilerin elinden tutarak onları muhtaçlıktan kurtarmayı emreder. Toplumsal yaşamın vazgeçilmez kuralı da budur. Bakıma muhtaç insanlarımızın en büyük taleplerinden biri de temiz bir evde ve sağlıklı bir ortamda hayatlarını devam ettirmekti. Verilen hizmet sonrası, ihtiyaç sahibi insanların hayır duasını almak ise her şeye bedel. Biz sosyal belediyecilik konusunda farklı çalışmalara imza atıyoruz” dedi.