Kimsesizlerin kimsesi olmaya çalışıyorlar

Ahmet Süheyl Üçer ve eşi Gülçin Üçer ile birlikte sosyal yardımlaşma kapsamında bulunan aileleri düzenli olarak ziyaret ettiklerini ifade ederek, "Vatandaşlarımızın mağduriyet ve kimsesizliklerine devletimiz çare oluyor" dedi.

Turhal ilçesinde eşi ile birlikte aile ziyaretlerine aralıksız devam eden Kaymakam Üçer, ailelerle sohbet ederek sorunlarına çözüm yolları arıyor. Kaymakam Üçer, dul ve yetim aileler ile yaşlı, yatağa bağlı ve yakınlarının bakımına muhtaç olan ailelere ziyaretlerde bulunduklarını ifade ederek,"Görüyoruz ki bu durumdaki ailelerimize devletimizin engelli aylığı, yaşlılık aylığı ve bakım parası gibi maddi ekonomik kaynakları yerli yerinde ulaştırılıyor, bu vatandaşlarımızın mağduriyet ve kimsesizliklerine devletimiz çare oluyor. Biz de zaten görevimiz gereği kimsesizlerin kimsesi olarak devletimizin şefkat elini ve sıcak yüzünü vatandaşlarımızın ayağına getirmiş oluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve devlet büyüklerimizin selam ve iyi dileklerini vatandaşlarımıza iletiyoruz. Tüm vatandaşlarımızın ortak duası “Allah devletimize zeval vermesin” şeklinde oluyor. Sosyal devlet ilkesinin en ileri derecede hayata geçirildiği bu dönemde vatandaşlarımızı memnuniyetini görmek bizlere de büyük mutluluk ve görev tatmini kazandırıyor" dedi.

Kaymakam Üçer ve eşi Gülçin Üçer'in vatandaş ziyaretlerinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Kaya Misafir ve Vakıf Mütevelli Heyeti üyesi Yusuf Karakoyun da hazır bulundu.