Kiraz bahçede 1, tezgahta 15 lira

Kemalpaşa eski Belde Belediye Başkanı ve Komisyoncu Erdal Kiran, fiyatlar arasındaki uçurumunun nakliye giderlerinden kaynaklandığını ileri sürdü.

Türkiye’de kirazı ile ünlü Tokat Kemalpaşa köyünde sezona 9-10 lira ile başlayan kiraz, sezon sonuna doğru 2 liraya kadar düştü. Komisyoncu Erdal Kiran, sezon başında erkenci çeşitlerin fiyatlarının tatmin edici olduğunu ama daha sonraki çeşitlerde 1 buçuk 2 liraya kadar düştüğünü söyledi. Geçen yıl 5-6 lira olan kirazın bu sene 3-4 lira arasına gerilediğini belirten Kiran, geçen yıla göre maliyetler artarken kiraz fiyatlarının düştüğünü kaydetti. İşçilik, mazot ve gübre gideri ile kirazın maliyetinin 2 lira olduğunu ifade eden Kiran, "Bazı çeşitlerde üretici zarar etti. Rize’de, Ankara’da buradan 3 liraya gönderdiğimiz kirazın 15-20 lira arasında satıldığını biliyoruz. Anormal derecede fark var ama aracıların aradan kalkması mümkün değil. Dengenin oluşması lazım. Aracı da buna emek veriyor kendi iline götürüyor bunu pazarlıyor, para kazanması lazım ki gelsin. Ama bunun da katlayarak olması lazım. Çiftçinin emeğine yazık. Akaryakıt özellikle mazot fiyatının yükselmesi burada toplanan kirazla üretici ile tüketici arasında geçen en büyük etken nakliye gideri" dedi.

Göktay Bakan ise büyük şehirlerde 10-15 liradan satılan kirazın Tokat’ta tarlada 1-1 buçuk lira arasında marketlerde ise 7 liraya satıldığını kaydetti. Kiraz fiyatlarının düşük olmasından çalışan işçiler de mağdur oluyor. Kemalpaşa Köyünde kiraz toplayarak ev bütçesine katkı sağlayan Özlem Güden, kiraz fiyatlarının düşük olması nedeniyle yevmiyelerinin de düştüğünü ifade ederek, "Kiraz fiyatları ne kadar yükselirse bizim yevmiyelerimiz de yükseliyor. En fazla bir ay kiraz topluyoruz, bundan biz emekçiler mağdur oluyoruz" diye konuştu.