Kiraz bahçesini güneş enerjisi sistemi ile suluyor

Tokat merkeze bağlı Günevi köyünde 9 yıldır çiftçilik yapan Erdoğan Bektaş, 20 dönümlük bahçesinde sebze ve meyvelerini elektrikle çalıştırdığı su motoru ile suluyordu. Elektrik faturası masrafından kurtulmak isteyen Bektaş, bahçesine 9 panelden oluşan güneş enerjisi sistemi yaptırdı. Artık fatura ödemeden bahçesini sulayan Bektaş, "Elektrik pahalı olması nedeni ile güneş enerjisi sistemi yaptırdım. Daha yeni yaptırmama rağmen oldukça avantajlı olduğunu gördüm. Elektrik yüklü geliyordu ama şimdi para vermeden bu işi götürüyoruz" dedi.

Güneş enerjisi panelleri kurulumu yapan Elektrik Teknikeri Hakan Narin, elektriğin olmadığı bölgelerde güneş enerjisinden faydalanarak arazilerin sulanmasını yapabildiklerini kaydetti. Güneş enerjisi ile sulama sisteminin rağbet gördüğünü ifade eden Narin, "Çiftçimiz arazisine yaklaşık 15 bin liralık bir kere yaptığı yatırımla 20-30 yıl aküsüz olarak güneş enerjisinden faydalanarak öz tüketimle sulama yapabiliyor. Sondaj kuyumuzdaki motoru 9 güneş panelinden oluşan 3 kilovatlık sistemle kurduk. Panellerin ürettiği elektrik sistemini motorun kullanacağı şekilde sürücü vasıtasıyla alternatif akıma çeviriyoruz" diye konuştu.