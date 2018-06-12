Kiraz sapı çayı ile zayıflamanın formülü

Doğal antioksidanların başında gelen kiraz meyvesi sindirimden, kas eklem ağrılarına bir çok hastalığa iyi gelirken, kirazın sapı da diyet yapanlara öneriliyor. Tokat Fizyomer Tıp Merkezi Diyetisyeni Cansu Kargu Karacaoğlu, yüksek antioksidan kaynağı kirazın sindirim ve bağışıklık sistemlerini güçlendirildiğini, kas, eklem, karın ağrılarını hafiflettiğini, kalp, damar sağlığını koruduğunu, bağırsak, mide ve beyin ile ilgili hastalıklara yakalanma riskini azalttığını kaydetti. Kiraz sapı çayı ile zayıflamanın desteklenebileceğini ifade eden Karacaoğlu, “Kiraz yediğimizde saplarını çöpe atmayalım, bir kenarda toplayıp kurutalım. Kurumuş kiraz saplarını bir bez torbada ya da ağzı kapalı cam kavanozda aylarca saklayabiliriz. Ardından 3 su bardağı sıcak suyun içine bir yemek kaşığı dolusu kurutulmuş kiraz sapı atıp 10 dakika kaynatalım. Ateşi kapattıktan sonra ağzı kapalı bir şekilde 10 dakika demlenmeye bırakıp ılık bir şekilde tüketelim. Sade kiraz sapından yapılan çayın tadından pek hoşlanmayanlar içine 1 kabuk tarçın, bir tutam da beyaz çay ya da yeşil çay ve 1-2 dilim limon da atabilirler. Ancak yeşil çayı kaynarken değil, ateşi kapattıktan sonra demlenirken eklemekte fayda var” dedi.

Kiraz sapı çayının faydaları

Karacaoğlu, kiraz sapı çayının diyete etkisi yanında diğer faydalarının söyle sıraladı:

“Böbreklerin fonksiyonlarını destekler. Sinir sistemini yatıştırır, akşamları tüketildiğinde uykuya dalmayı kolaylaştırır. İdrar söktürücü özelliği sayesinde bağırsakları temizler, toksinleri vücuttan atar. Kolesterolü dengeler. Kan şekeri seviyesini normal değerler arasında tutar. Kalp ve damar hastalıkları riskini azaltır. Vücutta bulunan fazla sıvıları attığı için karaciğerin sağlığını korur. Sindirim sisteminin fonksiyonlarını destekler. Kilo verme sürecini hızlandırır. İdrar yolları enfeksiyonlarını önler. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Enfeksiyonel hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Antioksidanlar bakımından zengin olduğu için kanı temizler. Cildi gençleştirir, güzelleştirir.”

Yağ yakımına yardımcı, kiraz

Mevsim itibariyle kirazı dalından, manavdan, pazardan bolca alarak evine getirenlerin nasıl tüketsem de zayıflasam? Sorusuna karşı kirazlı smoothie (içecek) tarifini veren Karacaoğlu, "İşte sana harika bir öneri zamanında aldığın kirazları çekirdeklerini çıkarıp buzdolabı poşeti ile dondurucuya at (yaz kış her mevsim kullanım için). avuç donmuş kirazı 1 bardak yoğurt/süt + 1 avuç nane + 1 avuç maydanoz ile blenderdan geçirip günde 1 öğün yerine tüket. 5 günde etkisini göreceksin" diye konuştu.

Şeker hastalarına kiraz tavsiyesi

Ramazan’ın sonuna yaklaşıldığı bugünlerde bayramda şeker ihtiyacı hisseden şeker hastalarına kiraz önerisinde bulunan Karacaoğlu, “Herkes tatlıyı sever doğru ama şeker hastaları daha çok sever bu bir gerçek. Doğal tatlıya ulaşmak ise çok zor ve çoğu zaman ulaştıklarımız da yeteri kadar doğal değil. Kiraz bu ihtiyacı karşılayabilecek çok tatlı bir meyve, ancak kirazın içindeki doğal şeker, karpuzun ki gibi şeker hastalarına zararlı değil. Kirazın glisemik indeksi diğer meyvelere göre daha düşük olduğu için şeker hastaları güvenle kiraz tüketebilirler” ifadelerini kullandı.