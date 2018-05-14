Kiraz tarlada 3, markette 9 lira

Tokat merkeze bağlı Kemalpaşa köyü, kiraz üretimi ile yurt genelinde önemli bir pazara sahip. Parlak kırmızı rengi, iri tane yapısı ve uzun raf ömrüyle tercih edilen Kemalpaşa kirazı, yurt içi pazarının yanı sıra yurt dışında da talep görüyor. Yüzde 90’a yakın kısmında meyvecilik yapılan köyde, erken kiraz hasadı başladı. Cinsine göre tarlada 3-5 lira arasında satılan kiraz marketlerde ise 7,5 ile 9 lira arasında alıcı buluyor. Tarladaki fiyatın düşük olması nedeniyle çiftçiler başta Rusya olmak üzere Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine kiraz ihracatının başlamasını bekliyor.

Kendilerine ait olan bahçede kiraz hasadı yapan Döndü Şen (54), tarlada kiraz fiyatlarının 5 liradan açıldığını, 2,5-3 liraya kadar düştüğünü belirterek, "Kirazımız çok güzel, kaliteli ama mazot, işçi parasını karşılayamıyoruz. Emeğimizin hakkını alamıyoruz. İhracatın başlamasını bekliyoruz. Kirazlarımız da hastalık, çatlak yok. İhracat başlarsa fiyatlar yükselir" dedi.

Kirazı ile ünlü Kemalpaşa’da yaklaşık 10 yıldır kiraz üretimi yaptıklarını işçi bulmakta da sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Şen, "İşçi bulamıyoruz, bulduğumuz işçi kiraz toplamak zor olduğu için bir gün çalışıyor" diye konuştu.