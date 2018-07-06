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06 Temmuz 2018 14:30

Kırlangıç için seferber olan itfaiye ekipleri olay yerinden üzgün ayrıldı

Tokat’ta ipe dolanarak asılı kalan kırlangıç için seferber olan itfaiye ekipleri olay yerinden üzgün ayrıldı.

Kırlangıç için seferber olan itfaiye ekipleri olay yerinden üzgün ayrıldı

06 Temmuz 2018 14:30


Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi binasının arka tarafında 3. kattaki cam kenarına yuva yapan kırlangıcı ipe dolanmış olarak gören bir vatandaş itfaiye ekiplerine haber verdi. Hareketsiz olarak duran kırlangıca itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinden bir itfaiye eri yangın merdiveni ile çıkarak kuşu bulunduğu yerden aldı. Kırlangıcın telef olduğu anlaşılırken, itfaiye ekipleri yuvanın çevresindeki ipleri temizledi. Bir kaç ay öncede aynı yerde ipe dolanan kırlangıcın sağ olarak kurtarıldığını ifade eden Ahmet Polat, "İki ay öncede polis arkadaş fark etmişti, itfaiyeye haber verildi o kurtarılmıştı. Bunu kurtaramadık. Camın altında kalan boşluğa alçı yapılsa iyi olur" diye konuştu.




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