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28 Ağustos 2018 11:43

Kırmızı ışıkta geçen sürücüye işlem yapmak isteyen polis kaza yaptı

Tokat’ta kırmızı ışıkta geçen otomobil sürücüsüne işlem yapmak için duran polis aracına arkasından gelen otomobilin çarpması sonucu kaza yaptıEdinilen bilgiye göre; Tokat-Sivas Karayolu SGK Kavşağı’ndan şehir istikametine seyir halinde olan bir otomobil sürücünün kırmızı ışıkta geçtiğini gören polis ekibi şahsa işlem yapmak için otobüs durağında durdurdu.

Kırmızı ışıkta geçen sürücüye işlem yapmak isteyen polis kaza yaptı

28 Ağustos 2018 11:43

Tokat’ta kırmızı ışıkta geçen otomobil sürücüsüne işlem yapmak için duran polis aracına arkasından gelen otomobilin çarpması sonucu kaza yaptı


Edinilen bilgiye göre; Tokat-Sivas Karayolu SGK Kavşağı’ndan şehir istikametine seyir halinde olan bir otomobil sürücünün kırmızı ışıkta geçtiğini gören polis ekibi şahsa işlem yapmak için otobüs durağında durdurdu. Bu sırada yolda duran polis aracına arkasından gelen bir otomobil çarptı. Aniden duran otomobile arkasından gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu 3 aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kısa süreli tartışmanın yaşandığı kazada trafik ekipleri kaza ile ilgili tutanak tuttu.




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