Tokat’ta kırmızı ışıkta geçen otomobil sürücüsüne işlem yapmak için duran polis aracına arkasından gelen otomobilin çarpması sonucu kaza yaptı

Edinilen bilgiye göre; Tokat-Sivas Karayolu SGK Kavşağı’ndan şehir istikametine seyir halinde olan bir otomobil sürücünün kırmızı ışıkta geçtiğini gören polis ekibi şahsa işlem yapmak için otobüs durağında durdurdu. Bu sırada yolda duran polis aracına arkasından gelen bir otomobil çarptı. Aniden duran otomobile arkasından gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu 3 aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kısa süreli tartışmanın yaşandığı kazada trafik ekipleri kaza ile ilgili tutanak tuttu.