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23 Kasım 2017 12:08

Kış aylarında sofraların vazgeçilmezi ’pekmez’

Tokat Meydan Çarşısında kış aylarında vitrinleri süsleyen pekmez, kış aylarında sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Kış aylarında sofraların vazgeçilmezi ’pekmez’

23 Kasım 2017 12:08


Anadolu’nun dört bir yanında farklı meyvelerden üretilen pekmez kış mevsiminde kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Antioksidan içeriği ile bağışıklık sistemini güçlendiren pekmez vücudun ısı dengesini sağlıyor. Soğuk havalarda vücudun direncini artırarak adeta bir kalkan görevi gören pekmezin ise birçok çeşidi var. Tokat Meydan Çarşısındaki iş yerinde 21 çeşit pekmez satışı yapan Ramis Sertoğlu, kış aylarında pekmezin vatandaşın sofrasında olmazsa olmazlar arasında yer aldığını söyledi. Keçi boynuzu, üzüm , tut pekmezi ile andız pekmezinın kış mevsimde ilgi gördüğünü ifade eden Sertoğlu, "Genelde kahvaltılarda pekmez tüketiliyor. Akşam yemeklerinde de yenmesinde bir sakınca yok. Pekmez faydalı bir ürün olduğu için sabah akşam tüketilebilir. Soğuk algınlığı için üzüm, kuşburnu ve tut pekmezi tüketilmesi tavsiyesi ediyoruz" dedi.



Soğuk havalarda pekmez tüketimi önerisi


Diyetisyen Cansu Kargu, pekmezin saf şekerden düşük enerji içermekle birlikte besin değeri oldukça zengin bir tatlı olduğunu kaydetti. Soğuk havalarda pekmez tüketimini önerdiklerini ifade eden Kargu, "2 tatlı kaşığı pekmez 29 kalorilik enerji vitamin ve mineralce oldukça zengin. Özellikle kalsiyum, demir, fosfor ve magnezyum gibi mineraller, B 1 ve B 2 vitaminlerince oldukça zengin olan pekmez kış aylarında bağışıklığımızın güçlenmesine, güçlenen bağışıklığımız la beraber hastalıklara karşı korunmamazı yardımcı oluyor. Bunun yanında aynı şekilde şekerden aldığımız kaloriyi kıyaslayacak olursak iki tatlı kaşığı şeker 40 kalori enerji veriyor. Hiçbir vitamin ve mineral ögesi içermiyor" diye konuştu.


Kargu, pekmezin tüketimi ile ilgili de bilgi vererek, "Gelişim çağındaki çocuklar günlük 1-2 tatlı kaşığı pekmez yeterli demir alımı açısından uygun bir miktar olacaktır. Zayıflamak isteyenler ile diyet yapanlarda ise günde 1 tatlı kaşığı pekmez yeterli miktar olacaktır" ifadelerini kullandı.




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