Kısa Dönem Er’ler voleybol maçına götürüldü

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Lig B grubunda mücadele eden Niksar Belediyespor, Palandöken Belediyespor’u ağırladı. Niksar İlçe Kapalı Spor Salonunda yapılan mücadeleyi sporseverlerin yanı sıra kısa dönem askerlerde izledi.Tokat Jandarma Komando Taburunda eğitim gören 369.kısa dönem yükümlülerin moral ve motivasyonlarını artırmak ve Niksar Belediyespor’a destek vermek için maça götürüldü. Niksar takımına büyük destek veren kısa dönem erler, tribünlerden sürekli tezahürat yaparak maçın kazanılmasında büyük pay sahibi oldular. Niksar Belediyespor ile Palandöken Belediyespor’un karşı karşıya geldiği maçı ev sahibi Niksar Belediyespor set vermeden 3-0 kazandı.