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24 Kasım 2017 12:10

Kışın hayvanları için köyünü terk etmiyor

Tokat’ta kış mevsimi dolayısıyla birçok vatandaş köyünden kente göç ederken, köyde kalan az sayıda kişi hayvanları için çetin kış şartları ile mücadele ediyor.

Kışın hayvanları için köyünü terk etmiyor

24 Kasım 2017 12:10


Tokat’ta il ve ilçe merkezlerine 300’e yakın köydeki nüfus kış aylarının gelmesiyle birlikte büyük oranda azaldı. Karla kaplanan köy doğa harikası manzarası ile büyülerken, beyaz esaretten en çok yaban hayatı etkileniyor. Kent merkezine bağlı Tekneli köyünde yaz aylarında 25 olan hane sayısı kış mevsimi ile birlikte 6 haneye kadar düştü. Kışın köyünü terk etmeyen vatandaşlar hem yaban hayatı hem de yolda kalan vatandaşlar için bir ümit oluyor. Köyün azası iki çocuk babası Cahit Demir (45) şehirde evi olmasına rağmen köyünü terk etmediğini, yaz kış köyünde kaldığını söyledi. Tokat’ta ev dekorasyon işi yapan Demir, ahırda kalan hayvanlarının yanı sıra yaban hayatı için de yemleme yaptığını söyledi. Köylerde yazlıkçı kültürü olduğunu ifade eden Demir, “Yazın temiz hava oksijen için sıcaktan kurtulmak için köye geliyorlar. Ama kış geldiğinde şartlar zorlaşınca, sosyal faaliyetlerinden geri kaldıkları için mecburen kapılarını çekip gidiyorlar. Burada 20-25 hane yazın olduğumuz zaman çok iyi oluyor. Ama kış gelince tüten baca sayısı ya 5 ya da 6 oluyor” dedi.


Kış ayında köyde kalanların yoldan geçenlerin yanı sıra yaban hayatı için de hayati önem taşıdığını ifade eden Demir, “Grup yolu üzerinde köyümüz. Kış şartları oldukça çetin geçiyor burada. Kaza yapanlar, araçlarını kaydıranlar oluyor, çekme halatı zinciri olmayanlar oluyor. Burada bir baca tüttüğü zaman geliyorlar gece yarısı da olsa kapımızı çalanlara yardımcı oluyoruz. Burada tüten bacanın hayvanlara bile menfaati var. Serçeler, kuşlar, kedi ve köpeklere yaban hayvanları kar yağınca yiyecek bulamıyor. Yani şehir gibi değil, şu an her yer karla kaplı. Benim de şehirde doğalgazlı bir evim var daha rahat evimde kalmayı biliyorum ama bir vefa örneği bizimkisi. Mezarlığımızda yatan babalarımız, atalarımıza gidip dua ediyorum. Şehir hayatını sevmiyorum. Köyümü terk etmedim şehre gidip geliyorum ama köyde kalıyorum” şeklinde konuştu.




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