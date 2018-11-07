Kitap okudular ödülleri kaptılar

Tokat'ın Niksar ilçesinde belediye tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve çocuklara okuma alışkanlığını kazandırmak için başlatılan “Çocuklar okusun diye' adlı proje kapsamında düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Niksar Belediyesince çocuklara okuma alışkanlığını kazandırmak için başlatılan yarışmada, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yaz tatili boyunca okudukları kitapların sayfa sayılarını bir kağıda yazarak, ailelerinin okuduklarından emin olmaları sonrası sayının altına imzalarını atarak bir zarfa koyup, üzerine isim, sınıf ve okul isimlerini yazıp, okullar açıldığında okul müdürlerine teslim ettiler. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmanın ardından ödül sahipleri belirlendi.

Yarışmanın ödül töreni Nizamettin Yağıbasan Bilgi Evi'nde gerçekleştirildi. Düzenlenen törene Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Bolat, öğrenciler ve velileri katıldılar.

Törende konuşan Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, “Belediyemiz olarak çocuklarımızın daha fazla kitap okumasını arzu ediyoruz. Bu konu da iki yıl önce başlattığımız “Çocuklar okusun diye' adlı projemiz doğrultusunda öğrencilerimiz okullarımız için desteklerimiz sürekli artarak devam ediyor.

Eğitimin önemine vurgu yapan Başkan Özcan; “Bu şehrin geleceği, dünyanın geleceği okumaktan başlar. Eğer biz çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği iyi olsun istiyorsak herşeyi öğretmenlere bırakmamamız, bizler de aile olarak gerekli desteği vermeliyiz. Ekonominin de, adaletin de sağlığın da gelişmesi eğitimde yatıyor. Bu ülke hepimizin, çocuklarımızın okuması için mücadele ediyoruz. Çocuklarımız için eğitime verdiğimiz destek bundan sonra da devam edecek. Dereceye giren öğrencilerimizi kutluyorum, daha çok okunan kitaplı bir dünya diliyorum” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Bolat ise; “Düzenlenen yarışmadan ötürü Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan'a teşekkür etti.

Proje kapsamında düzenlenen yarışmada en fazla kitap okuyan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinden birincilere bisiklet, ikincilere tablet ve üçüncülere ise ayakkabı hediye edilirken, ayrıca hikaye yazma yarışmasında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.