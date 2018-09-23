Kolları olmayan minik Nisanur'un hedefi şampiyonluk

Tokat'ta doğuştan iki kolu olmayan ve bir süre önce taekwondo sporuna başlayan 12 yaşındaki Nisanur Yiğit dünya şampiyonu olmayı hedefliyor.

Tokat'ta kent merkezinde yaşayan Abdulvahap (41) ve Betül Yiğit (37) çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Nisanur, dünyaya kolları olmadan geldi. Şu anda Fahriye Arat İmam Hatip Okulu 7. sınıf öğrencisi olan ve derslerinde başarısıyla dikkat çeken Nisanur, yüzme ve taekwondo branşlarında da spor yapıyor. Birlikte spor yaptığı arkadaşlarıyla uyum içerisinde ilerleyen Nisanur'un taekwondo antrenörü Turan Güldür, hızlı gelişen sporcunun 16 yaşına geldiğinde Olimpiyatlar'a katılacağını ve şampiyonluk hedeflediklerini söyledi.

Nisanur Yiğit: "Dünya şampiyonu olmak istiyorum"

Spora ilk başladığında çok zorlandığını dile getiren Nisanur Yiğit, “Yaz tatilinde canım sıkılıyordu ve bir şeylerle uğraşmak istedim. Sonra aklıma taekwondo sporunu geldi. İlk başlarda çok zorlanıyordum. Antrenmanları yaptıkça, çalıştıkça şimdi daha iyiyim. Hedefim çok büyük. Antrenmanlara devam ediyorum ve dünya şampiyonu olmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Nisanur'un taekwondo antrenörü Turan Güldür, yaklaşık 6 önce bu spora başlayan Nisanur'un yaşına göre fiziksel yapısının ve uygun olduğunu ve Nisanur ile birlikte Türkiye'ye şampiyonluk getireceklerini söyledi. Güldür, "Taekwondo ayak ağırlıklı bir spor olduğu için normal bir sporcu gibi çalıştırmaya başladık. Haftada 3 gün antrenman yürütüyoruz. Dünyada paratekvando yapan 2 sporcu var. Nisanur dünyadaki 3'üncü kızımız olacak. 16 yaşına geldiği zaman 2021 yılında ülkemizi temsilen ilk dünya şampiyonasına katılacak. Birinciliği hedefliyoruz” diye konuştu.

Abdulvahap Yiğit: "Hevesi var, istekli"

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde hizmetli olan çalışan Baba Abdulvahap Yiğit, doğuştan iki kolu da olmayan Nisanur'un skolyoz hastası yani omurgasında kemik eğriliği de olduğunu ve doktorların spor yapmasını önermesi üzerine bu spora başladıklarını söyledi. Yiğit, "Buraya başvurduk ve sağ olsun hocamız da bize yardımcı oldu. İlk zamanlar biraz zorlandı ama sonra baya bir ilerleme kaydetti. İnşallah başarılı olur. Hevesi var, istekli. Başarılı olacağını ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.

Nisanur ile birlikte spor yapan arkadaşı Züleyha Şevval Bakır, arkadaşının ilk salona geldiğinde bu sporu yapıp yapamayacağı ile ilgili tereddütleri olduğunu fakat sonrasında kendisinden de iyi bir sporcu olabileceğini fark ettiğini söyledi.

Nisanur sporcuların ve ailelerin katıldığı törenle sarı kuşak sahibi taekwondocu olarak lisansını aldı.