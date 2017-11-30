Diğer
Kategoriler
30 Kasım 2017 11:23

Komandolar El-Bab’a dualarla uğurlandı

Tokat’ın Niksar ilçesinde konuşlu Köklüce Jandarma Komando Taburu’nda görevli 180 komando, Suriye’nin El-Bab şehrine dualarla uğurlandı.

Komandolar El-Bab’a dualarla uğurlandı

30 Kasım 2017 11:23


Tokat İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Niksar ilçesinde konuşlanan ’Kurtlar’ olarak adlandırılan Köklüce Jandarma Komando Taburu’nda görevli 180 komando için düzenlenen tören öncesinde askerler, protokol ve çok sayıda kişi ile birlikte tabur içerisindeki mescitte sabah namazı kılındı. Namaz çıkışında ise Niksar Belediyesi tarafından cemaate ve askerlere simit, poğaça ve çay ikramında bulunuldu. Törene Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, asker yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Tabur Komutanı Yarbay Haydar İrban askerlerine komando yemini ettirerek kendilerini yalnız bırakmayan Niksar halkına teşekkür etti. Daha sonra kurban kesilerek dua edildi.


Törende konuşan Tokat İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, askerlerin gözlerinin arkada kalmamalarını isteyerek komandoların ailelerine en iyi şekilde bakacaklarını söyledi. Arıkan, "Bugün burada Suriye El-Bab bölgesindeki göreve giden komandolarımızı birazdan uğurlayacağız. Halen o bölgede ne mutlu Tokat İl Jandarma Komutanlığı olarak yine bizim Turhal ilçemizde konuşlu olan Nevşehir Komando Tabur Komutanlığı 6 aydır kendisine tebliğ edilen görevi büyük bir kahramanlıkla yerine getirmektedir. Bu bir nöbet değişimidir. Bugün arkadaşlarım oraya gidecekler, diğer silah arkadaşlarım geriye dönecektir" dedi.


Belediye Başkanı Özdilek Özcan ise, "Sizler Allah’ın izniyle bizlerinde tüm ülkemizin dualarıyla görevinizi başarılı bir şekilde yapıp döneceksiniz bizler de hiçbir zaman dualarımızı eksik etmeyeceğiz. Yolunuz açık olsun güle güle gidin güle güle dönün Allah’a emanet olun" diye konuştu.


Kaymakam Selami Kapankaya da askerlerin ailelerine eşlerine büyük fedakarlıklar düştüğünü belirterek, bu fedakarlıklardan ötürü asker yakınlarına teşekkür etti.


Törende Niksar ilçesinde eğitim gören öğrenciler, göreve giden askerler için yazılan mektuplarını Komando Taburu Komutanı Yarbay Haydar İrban’ya teslim etti. Törenin ardından göreve giden komandolar aileleri ile vedalaştıktan sonra dualarla Suriye’nin El-Bab şehrine uğurlandı. Komandolar El-Bab’da 6 ay boyunca görev yapacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TOKAT HABERLERİ
TOKAT HAVA DURUMU
11
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    11°C
  • Cuma
    15°C
  • Cumartesi
    15°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç