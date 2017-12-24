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24 Aralık 2017 11:08

Komandolar zorlu doğa ve hava koşullarında operasyonlara devam ediyor

Tokat Jandarma Komando Taburu, zorlu doğa ve hava koşullarında kararlılıkla operasyonlara devam ediyor.

Komandolar zorlu doğa ve hava koşullarında operasyonlara devam ediyor

24 Aralık 2017 11:08


Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından Tokat Jandarma Komando Taburunun zorlu kış şartlarına rağmen kararlılıkla sürdürdüğü operasyonların görüntüleri paylaşıldı. Fotoğraflardan oluşan slaytlarda komandoların karla kaplı dağlarda, yayla evlerine yönelik yaptıkları arama-tarama faaliyetler yer aldı. Terör örgütü PKK’nın kış üstlenmesini önlemek için kırsal alanda arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolar, bölücü terör örgütü mensupları kullanabilecekleri sığınak, barınak, depo ve yasa dışı malzemelerin tespiti ve imhası ile yayla evlerinin kontrolü maksadıyla kırsal alanda keşif, gözetleme ve arama tarama faaliyeti yapıyor.


Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından ayrıca Tokat’ın Niksar ilçesinde konuşlu Köklüce Jandarma Komando Taburundan Suriye’nin El-Bab şehrine giden komandoların fotoğraflarına da yer verildi.




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