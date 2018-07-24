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24 Temmuz 2018 11:08

Köpeğin ısırıp yaraladığı kedi tedavi edildi

Tokat’ın Niksar ilçesinde bir köpek tarafından ısırılarak yaralanan kediyi tedavi ettiren hayvansever bir vatandaş daha sonra kediyi sahiplendi.

Köpeğin ısırıp yaraladığı kedi tedavi edildi

24 Temmuz 2018 11:08


Geçtiğimiz günlerde ilçe merkezinde köpeğin saldırısı sonucunda yaralanan kedi Niksar Belediyesi Hayvan Barınağında tedavi altına alındı. Gülay Yurtsal isimli duyarlı bir vatandaşın getirdiği yaralı kediye müdahale eden Niksar Belediyesi Veteriner Hekimi Eda Mercan kedinin durumunun iyi olduğunu belirtti.


Yaralı kediyi sahiplenen Gülay Yurtsal isimli duyarlı vatandaş, “Sokakta bir köpeğin kediye saldırdığını ve ısırdığını gördüm, ilgililere haber vererek kediyi hayvan barınağına götürdüm. Sağolsunlar gerekli tedavilerini yaptılar. Bundan sonra kediye ben bakacağım onu sahiplendim” dedi.


Yurtsal ayrıca; “Hayvanları sevip onları korumalıyız. Onları da rabbimiz yarattı, onlar da bir can” şeklinde mesaj verdi.




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