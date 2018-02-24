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24 Şubat 2018 15:38

Kore gazisi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

Tokat’ın Niksar ilçesinde hayatını kaybeden 88 yaşındaki Kore gazisi Hasan Çelik, son yolculuğuna uğurlandı.

Kore gazisi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

24 Şubat 2018 15:38


Kore gazisi Hasan Çelik için Niksar’a bağlı Yazıcık Beldesi’nde cem evinde askeri tören düzenlendi. Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrası dualar edildi. Daha sonra Çelik’in naaşı askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı. Kore gazisi Çelik, Yeşilçam köyü mezarlığında toprağa verildi.


Törene, Niksar kaymakamı Selami Kapankaya, Tokat İl Garnizon Komutanı Albay Aykut Biçeroğlu, Niksar İlçe Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Mehmet Özgür Altunışık, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halil Keskin, İlçe Müftüsü Ali Canbolat, Niksar Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Abdullah Lüleci, idari yetkililer ve gazi Özer’in yakınları ile vatandaşlar katıldı.




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