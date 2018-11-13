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Kore Gazisi Durmuş Ateş için tören düzenlendi

Tokat’ın Erbaa ilçesinde yaşına bağlı rahatsızlıkları sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kore Gazisi Durmuş Ateş (87) için askeri tören düzenlendi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşına bağlı rahatsızlıkları sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kore Gazisi Durmuş Ateş (87) için askeri tören düzenlendi.


İlçede yaşayan Kore Gazisi ateş dün tedavi gördüğü Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesinde çoklu organ yetmezliği rahatslızlığı sebebiyle hayatını kaybetti. Kore Gazisi için Erbaa'da cenaze töreni düzenlendi. Askerlerin omuzlarında Gazinin cenazesi İlçe Büyük Camiye getirildi. Cenazeye gaziler ve gazinin yakınlarının yanı sıra Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, Tokat Garnizon Komutanı Piyade Albay Rıfat Dönel, Tokat İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım ile çok sayıda vatandaş katıldı. Gazi Durmuş Ateş öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Sarmadut mezarlığında toprağa verildi.

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