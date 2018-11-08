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Köy evinde korkutan yangın

Tokat’ın Artova ilçesine bağlı Aşağıgüçlü Köyü’nde bir ikamette ve ikamete bağlı ahır ve eklentilerinde çıkan yangın korkuttu.

Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Aşağıgüçlü Köyü'nde bir ikamette ve ikamete bağlı ahır ve eklentilerinde çıkan yangın korkuttu. Ev ve eklentilerinin kül olduğu yangında can kaybı yaşanmadı.


Edinilen bilgiye göre olay dün öğlen saatlerinde Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Aşağıgüçlü Köyü'nde meydana geldi. Bilal Kılıç'a ait depo olarak kullanıldığı öğrenilen ahşap evde elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın kısa sürede eklentilerine ve ahıra da sıçradı. Köylülerin ilk müdahalesi ile ahırda bulunan hayvanlar güvene alındı. Jandarma ve itfaiye ekiplerinin de son müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, ikamet kullanılamaz hale geldi.

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