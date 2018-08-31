Köyde satranç turnuvası

Karacaören Köyü’nde Üniversite öğrencisi Metin Uğur ve çocukların girişimiyle başlatılan turnuvaların bu yıl ikincisi yapıldı. Köyün Kütüphanede düzenlenen turnuvaya bu yıl 14 çocuk katıldı. Turnuvanın amacının çocuklara satrancı sevdirmek olduğunu belirten Metin Uğur, “Biliyorsunuz ki akıllı telefonlar çocukları esir almış bulunmakta, şuan birçok çocuğun elinde akıllı telefonlar bulunmakta. Bunlarla zaman geçiriyorlar daha çok. Mesela bizler daha şanslıyız, eskiden birebir oyunlar oynardık, birbirimizle daha çok konuşur, daha çok zaman geçirirdik. Satranç turnuvasında çocuklarımızı birbirleriyle yarıştırmadık, bu yüzden hepsini birinci ilan ettik ve eğlendik.” şeklinde konuştu.