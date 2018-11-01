Köylüler yol geçen arazilerine kazık çakarak sınırlarını belirledi

Tokat'ta kamulaştırma yapılmadan arazilerinde yol geçirildiğini ileri süren köylüler kadastral yolu ölçtürerek açılan yolda kendilerine ait olan bölümü kazık çakarak belirledikten sonra kepçe yardımı ile kapattırdı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat merkeze bağlı Dedeli köyü ile Yelpe köylüleri arasında yayla anlaşmazlığı sonrasında yaşanan yol sorunu devam ediyor. İki köyün ortasında kalan Yelpe köylüleri Dedeli köylüleri ile aralarında yayla anlaşmazlığı nedeni ile husumet olmasından dolayı geçmeye imtina ederken, Gümünek köyünden açılmak istenen yola ise Gümenek köylüleri istimlak yapılmadığı ve arazilerine girildiği gerekçesi ile karşı çıkıyor. İl Özel İdare ekipleri tarafından açılan yolun arazilerinden geçtiğini ileri süren köylülerin tepkisi üzerine çalışmalara ara verilirken yolda ölçüm yapıldı. Köylüler harita kadastrocu getirerek kadastral yolda yeninden ölçüm yaptırdı. Genişletilen yolun arazilerinde kalan bölümlerine kazık çakarak işaretleyen köylüler, yolun arazilerinde kalan kısmını kepçe yardımı ile kapattırdı. Yelpe köyünden araçları ile Gümenek köyü içinden geçmek isteyenlere ise köylüler yol diye açılan yerin arazileri olduğu, yol olmadığını ileri sürerek izin vermedi. Yelpe köylüler araçları ile geri dönmek durumunda kalırken, jandarma ekipleri de yolda inceleme yaptı.

Arazilerinden yol geçmesini istemiyorlar

Gümenek köyü muhtarı Ünal Taşkın, İl Özel İdaresinin açtığı yolda köylülerin arazilerini ölçtürdüğünü ve bazı noktalarda arazilerine girilmiş olunduğunu tespit ettiklerini kaydetti. Kadastral yolun dar olunduğunu yapılan çalışmalarla yolun genişletilerek arazilerine girildiğini ileri sürerek, "Yelpe köylülerinin 200 yıllık yolları var. Orada yol olduğu halde Gümenek Köyünden geçmek istiyorlar, arazilerimizi mahvediyorlar. Burada yol yoktu vatandaşın arazisi. İdareten tarlaya gidip gelenlerin geçtiği bir yer. Şuan ölçüm yapıldı tarlası ortaya çıktı. Bu dar yoldan araç geçemez. Biz tarımla uğraşan insanlarız kamulaştırmaya karşıyız. Arazimizin heba olmasını istemiyoruz, yolun geçmesini istemiyoruz. Vatandaş kendi yerini arazisini aldığında yol kalmıyor" dedi.

Gümenek köyü sakinlerinden Zeki Taşkın ise, "7-8 metre açılan yolda kadastro memuru getirdik ölçüm yaptırdık yol diye açılan yer yaklaşık 1.5 metre genişliğine kadar düşüyor. Geri kalan alanda arazimize girilmiş. Burada yol yoktu, vatandaş kendi arasında önceden ulaşımın sağlanması için bıraktığı bir yer. Burası köyler arasında bağlantı sağlayan bir yol değildi. Şuan ölçüm yaptığımız yerleri belirledik buradan araç geçemez" diye konuştu.