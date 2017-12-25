Kupa terapisi bağışıklık sistemini aktive ediyor

Abdulkadir Habiboğlu, kupa terapisi (Hacamat) tıbbi bir tedavi olduğunu ifade ederek, “Dolaşımdaki ve bağ dokudaki toksin yükü hafifler, lenfatik sisteme destek sağlanır, bağışıklık sistemi aktive olur” dedi.

İnsanların sırtına kupa konularak uygulanan hacamatla tedavi yöntemi adeta bir şifa niteliği taşırken, bu tedavi yönteminin uzman işinde ehil olan kişiler tarafından yapılması sağlık açısından önem arz ediyor. FİZYOMER Abdulkadir Habiboğlu, kan dolaşımını arttırmak ve iyileşme sağlamak için bölgesel vakum oluşturmaya dayanan tedavi yöntemi olan Kupa terapisi, Sağlık Bakanlığının ‘Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları’ arasında yerini almış bir tıbbi tedavi olduğunu söyledi. Hastalıktan kurtulmak veya sağlığı koruma amacıyla atık maddelerin yoğun olarak toplandığı belli noktalardaki tıkanıklık, kılcal damar ve ince damarlardan kirli kanın alındığı tedavi yöntemine olan yaş kupa terapisi halk arasında “Hacamat” olarak da bildiğini ifade eden Habiboğlu, bu tedavinin M.Ö 1500’lü yıllara dayanan tarihi önemi mevcut olduğunun altını çizerek, “Peygamber Efendimiz’in (S.A.V) öğretilerine dayanmaktadır. Günümüze ulaşan sahih kaynaklı hadislerde hacamat tavsiye edilmektedir. Bu yolla; dolaşımdaki ve bağ dokudaki toksin yükü hafifler, lenfatik sisteme destek sağlanır, bağışıklık sistemi aktive olur” dedi.

Kupa terapisi bir çok rahatsızlığa iyi geliyor

Habiboğlu, kupa terapisinin uygulandığı hastalıkları dile getirerek, “Bağışıklık sistemi hastalıkları (sık sık enfeksiyon geçirme), Fibromiyalji sendromu, Romatizmal hastalıklar, Kas-iskelet sisteminin mekanik ağrıları (fıtıklar vb), Diz ağrısı (osteoartrit vb), Migren ve gerilim tipi baş ağrısı gibi organik olmayan baş ağrıları, Uyku bozuklukları, Sindirim sistemi hastalıklarına ait bulantı, kusma, kabızlık gibi durumlar, Hipertansiyon, Otoimmün hastalıklar (MS, ülseratif kolit,Chron ,artrit vb), Allerji psöriazis (sedef hastalığı), Depresyon, anksiyete gibi duygu durum bozuklukları, İnfertilite(kısırlık), Ağrılı adet görme(dismenore) ve menapoz şikayetlerinin hafifletilmesi, Diabetes mellitus, Romatizmal hastalıklar, Odaklanma gücünde bozulma, İşitme problemleri, Akne vulgaris (sivilceli cilt), Detoks, Koruyucu hekimlik uygulaması olarak, herhangi bir rahatsızlığınız olmadan da kupa terapinin sağlığı koruyucu etkilerinden yararlanmak için doktorunuzdan bu uygulamayı yapmasını isteyebilirsiniz” diye konuştu.

Kupa terapisi için yaş sınırlaması yok

Kupa uygulamasının ağrısız bir yöntem olduğunu ifade eden Habiboğlu, “Hafif bir yanma hissi duyulabilir. Kupa terapi için herhangi bir yaş kısıtlaması yoktur. Son 6 ay içinde olmuş ameliyat bölgelerine, aktif yara üzerine, gebelerde karın bölgesine, çocuklarda omurga üzerine, kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerde, kan hastalıkları (anemi, kanama eğilimi vb) olan hastalarda ve çok yaşlılarda kupa terapi uygulanmaz. Kupa (hacamat) tedavisi ile ilgili bilimsel yayınlar mevcut olup bu yayınlarda da etkin olduğu ispatlanmıştır. Sağlığınız için kupa terapinin hijyenik koşullar altında ve kupa terapi sertifikalı hekim tarafından uygulanması önemlidir” ifadelerini kullandı.