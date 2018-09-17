Kura çekiminde makarna kullandılar

TOKİ'nin Tokat'ın Niksar ilçesinde emekliler için satışa açtığı 305 konutun kurası makarna kullanılarak çekildi.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Niksar'da emekliler için yaptırılan konutların kura çekimi düzenlenen törenle yapıldı. Niksar Belediyesi Düğün Salonunda noter huzurunda gerçekleştirilen 173'ü 2+1, 132'si ise 3+1 olarak inşa edilen konutlar kura ile sahiplerini buldu. Kura çekimi sırasında kura kağıtlarının rulo olarak kalması için ilginç bir yöntem uygulandı. Kura kağıtları tek tek düdük makarnaların içerisine konularak kura kavanozuna atıldı.