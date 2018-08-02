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02 Ağustos 2018 10:30

Kuran kursu öğrencilerine simit ve ayran

i kerim öğrenen 700 öğrenciye simit ve ayran ikram etti.

Kuran kursu öğrencilerine simit ve ayran

02 Ağustos 2018 10:30


Simit ve ayranların dağıtımı ilçe esnafı tarafından yapıldı. Yapılan ikram öğrencileri mutlu etti. Elbaşıoğlu camisi din görevlisi Metin Aksöz, organizasyonu yapan esnaflara teşekkür ederek, “Elbette ki bu tür ikramlar çocukları hem motive etmekte hem de güzel bir örnek teşkil etmektedir. Bu vesileyle çocuklarında eğitime olan sevgisi, muhabbeti, aşkı bu ikramlarla daha güzel yerini bulmaktadır.” şeklinde konuştu. Zile Esnaf Odası Genel Sekreteri Semih Gerez ise, öğrencileri kurslarda tutabilmek için bu organizasyonu yaptıklarını belirterek, “Kuran’ı, imanı kuvvetli nesiller yetiştirebilmek için teşvik amaçlı Zile esnafımız olarak bu şekilde simit ve ayran ikramı bulundu. Amaç buralarda çocuklarımı tutmaktır. İnşallah devamı gelecek. Esnaflarımıza ve destek veren herkese çok teşekkür ederim. 30 camide 700’e yakın kursiyerlere, öğrencilerimize simit ve ayran dağıtımı yaptık.” dedi.




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