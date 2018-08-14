Kurban pazarlarından Türk Lirası’na destek

Birçok sektörde Türk Lirası için başlatılan kampanyalara bir yenisi de Tokatlı hayvancılardan geldi. Kurban pazarında yaptıkları kampanyalar kapsamında TL dışında ödeme kabul etmeyen hayvancılar, kurbanlıkların üzerine "Dolar da neymiş? TL için kurban olurum" sloganlarının yazılı olduğu kağıtlar yerleştirdi. Besici Mehmet Doğan dolara karşı net bir tavırları olduklarını söyleyerek, bu durumdan hiç bir zaman etkilenmediklerini ve etkilenmeyeceklerini dile getirdi. Besici Emre Söyler ise satışlarında Türk parasının geçerli olduğunu, doların geçersiz olduğunu söyledi.

Pazarda kurbanlık bakan Volkan Atılgan da kurbanlık seçimi yaparken Türk Lirası’na destek veren satıcıları ön planda tuttuklarını ve tercihini ekonomiye destek veren hayvancıdan yana kullanacağını söyledi.