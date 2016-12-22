KYK’da kalan öğrencilerden Halep’e yardım Kampanyası

Tokat Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda(KYK) kalan öğrenciler ”Halep bizdir, Halep bizdendir” sloganı ile yardım kampanyası başlatıldı.

Tokat Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Muzaffer Öz, dünyanın gözü önünde milyonlarca insanın öldüğü Halep için ”Halep bizdir, Halep bizdendir” sloganlarıyla KYK yurtlarında kalan öğrencilerin yardım kampanyası başlattıklarını söyledi. Öz, amaçlarının yurtta kalan öğrencilerin yardımlaşma duygularını harekete geçirmek, Suriyeli dostların hüzünlerini paylaşmak olduğunu ifade ederek, “Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü’nde bu yönde tüm Türkiye genelinde yardımlar toplanıp Kızılay şube yetkililerine teslim edildikten sonra Halep’e ulaştırılacaktır. Onların ihtiyacı olan insani yardım malzemelerini temin için yardım kampanyası gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca öğrencilerimizin Halep’e uzattıkları yardım eli bizleri mutlu etti” dedi.

Halep’te her gün yüzlerce sivilin katledildiğini bir insanlık suçu işlenmekte olduğunu ifade eden Öz, “Halep’i görmemezlikten gelemeyiz. Orada yaşanan zulme sessiz kalamayız. Halep’de bedenleri küçük, yürekleri büyük çocukların haykırışlarına kulak tıkayamayız” diye konuştu.

Öz, KYK yurtlarında gönüllü ekipler kurularak, öğrenciler ve yerel halkın vermiş olduğu yardımların törenle 2 Ocak 2017 tarihinde Tokat Kızılay Şube yetkililerine makbuz karşılığında telsim edileceğini sözlerine ekledi.