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07 Haziran 2018 16:21

Lise öğretmenlerine Almanya’da eğitim

Tokat Gaziosmanpaşa Lisesi Arge birimi tarafından yürütülen AB proje çalışmaları kapsamında okulda görevli 6 öğretmen Almanya’da bir hafta süreyle eğitim aldı.

Lise öğretmenlerine Almanya’da eğitim

07 Haziran 2018 16:21


Avrupa Birliği Gençlik Programları Erasmus projesi kapsamında Gaziosmanpaşa Lisesi idarecileri Müdür Başyardımcısı Ayhan Sancak başkanlığında farklı brançlardan 6 öğretmen, Almanya´nın Lauenburg / Elbe şehrinde "Sözsüz İletişim(Non Verbal Communication)" ve "Dijital Materyallerin Eğitim Ortamındaki Kullanımı(Digital Tools)" konularında proje ortakları olan Finlandiya, Almanya, ve Polonya’dan gelen ekiplerle birlikte eğitim aldı.


Proje ekibinde Ayhan Sancak, Macaristanlı Eğitim Uzmanı Gergo Kiss tarafından verilen, sözsüz iletişimde beden dili etkililiği kapsamında yapılan etkinliklerin oldukça hareketli ve eğlenceli saatlere zemin oluşturduğunu, ülkelerin kaynaşması noktasında da yararlı olduğunu düşündüğünü söyledi.


Öte yandan projenin bir sonraki adımının 2 öğretmen ve 6 öğrencinin katılımıyla 20 ila 27 Haziran tarihlerinde Krakow´da gerçekleştirileceği bildirilirken, projeye dahil tüm eğitimci ve öğretmenlerin Ekim ayında Türkiye’de de misafir edileceği bilgisi paylaşıldı.




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