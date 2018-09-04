Maçlarda “biber gazı” kullanmayın uyarısı

Tokat’ta sportif müsabakalarda görev alan özel güvenlik görevlilerine yönelik olarak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Gaziosmanpaşa Lisesinde bilgilendirme toplantısı yapıldı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Özel Güvenlik Şube müdürlüğünde görevli polis memurlarının da katıldığı programda İl Emniyet Müdür Yardımcısı Musa Bozkurt konuşma yaptı. Maçlarda görev alan özel güvenlik görevlilerinden daha hassas olmaları tavsiyesinde bulunan Bozkurt, bir olay anında yapılacak müdahale şeklinin önemli olduğunu, insanların can güvenliğinin ön planda olduğunu vurguladı. Stadyumda taraftara biber gazlı müdahale yapılmaması uyarısında bulunan Bozkurt, “Bazen sabırlı davranmıyoruz, gaz kullanıyoruz. Programda gaz kullanmayacağız. Gaz kullanıldığında karşıdaki kişinin görme yetisi büyük oranda kayboluyor. Tribünler basamaklı bir yer, müdahale ettiğinizde düşme ve yaralanma olur. Hiçbir şey insanın hayatından daha değerli değildir. Örnek verecek olursak maça kucağında oğlu ile gelen bir baba o koşturmada düşüp yaralanabilir. O nedenle arkadaşlar sizlerin yaptığı iş ciddi bir iş. Bazen bir şey olmaz diyorlar. Olmaz demeyeceğiz biz taviz vermeyeceğiz. Taviz tavizi doğurur. Onun için yaşananları kamera ile tespit ederek gerekli cezai işlem uygulanabilir” dedi.

Bozkurt’un konuşmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Psikoloğu Berna Argun öfke yönetimi konusunda özel güvenlik görevlilerine eğitim verdi.