Mahsur kalan kedi kurtarma ekiplerine zor anlar yaşattı

Tokat'ta boş durumda bulunan bir markette mahsur kalan kedi kendisini kurtarmaya çalışan itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.

Behzat Bulvarı'nda kapanan ve bir süredir boş durumda bulunan marketin önünden geçenler içeride mahsur kalan kediyi fark etti. Günlerdir aç ve susuz kalan kedinin kurtarılması için yapılan ihbar üzerine polis ekipleri devreye girdi. Bu arada bazı hayvanseverler kapı arasında yiyecek atarken bazıları da telefondan kedi sesi açarak kedinin kapı kenarına gelmesini sağlamaya çalıştı. Emlakçının kapının kilidini açmasının ardından bodrum katına polisle birlikte inen hayvanseverler kediyi aradı. Merdiven altına gizlenen kedi kendi yakalamak isteyenlerden korkarak soğuk hava deposunun arkasındaki dar alana kaçtı. Polis ekipleri kedinin bulunduğu yerden çıkması için süt getirdi. Kedi bulunduğu yerden çıkmayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

İtfaiye ekipleri zor anlar yaşadı

Olay yerine çağrılan Tokat Belediyesi itfaiye erleri soğuk hava deposunun üzerine çıkarak kedinin kaldığı ara bölmeye bir aparat uzatarak çıkmasını sağladı. Kedi bulunduğu yerden kaçarak çıkarak tekrar merdiven altına girdi. Yakalanan kedi itfaiye erinin elini tırmalayarak kaçarken, boş dükkanda sağa sola kaçtıktan sonra yine merdiven altına girdi. Üçüncü yakalama denemesinde de kaçan kedi merdivenlerden üst kata kaçtı. Üst katta da yakalanamayan kedi bodrum kata tekrar indi. Bir köşeye sıkışan kedi itfaiye eri tarafından yakalanarak dışarıya çıkarıldı. Korkudan itfaiye erinin elinde eldiven olmasına rağmen dişlerini geçiren kedi kaçarak bir otomobilin altına girdi.

Yaklaşık 1 saat sürdü

Hayvansever Mehtap Uluçay, evine giderken boş durumda olan markette kediyi fark ederek polise ve itfaiye ekiplerine haber verdiğini söyledi. İş yerinin kapısı açıldıktan sonra yaklaşık bir haftadır içeride olduğunu tahmin ettikleri kedinin hırçınlaşması nedeniyle kurtarmanın kolay olmadığını ifade eden Uluçay, yaklaşık bir saat süren çalışmada kedinin sıkıştığı yerden kurtarıldığını belirtti. 17 yıldır itfaiye eri olarak çalışan Ali Mert ise zor da olsa bir can kurtardığı için mutlu olduğunu kaydetti.