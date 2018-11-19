İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Masa tenisinde Tokat'ın hedefi şampiyonluk

Tokat Belediye Plevnespor Kulübü Masa Tenisi Takımı ligde tamamlanan 1.

etapta aldığı 14 puanla 3. sıraya yükseldi. Takımın lig sonundaki hedefini şampiyonluk olarak belirlendi.


Masa Tenisi Erkekler 3. Ligi'nde mücadele eden Tokat Belediye Plevne Spor Kulübü, Ankara'da gerçekleştirilen ligin 1. etap karşılaşmalarında 8 maçtan 6'sında sahadan galip ayrılarak, 14 puanla 3. sıraya adını yazdırdı.


Takımın hem antrenörü hem de sporcusu olan Murat Güven yaptığı açıklamada, "Tokat Belediye Plevnespor Kulübü masa tenisi takımı olarak üç sezondur mücadele ettiğimiz Erkekler 3. Ligi'nde bu sezon istediğimiz ve arzuladığımız bir şekilde bitirerek ligin sonunda şampiyon olarak 2. Lig'e çıkma hedefinde çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.