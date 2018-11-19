Masa tenisinde Tokat'ın hedefi şampiyonluk

etapta aldığı 14 puanla 3. sıraya yükseldi. Takımın lig sonundaki hedefini şampiyonluk olarak belirlendi.

Masa Tenisi Erkekler 3. Ligi'nde mücadele eden Tokat Belediye Plevne Spor Kulübü, Ankara'da gerçekleştirilen ligin 1. etap karşılaşmalarında 8 maçtan 6'sında sahadan galip ayrılarak, 14 puanla 3. sıraya adını yazdırdı.

Takımın hem antrenörü hem de sporcusu olan Murat Güven yaptığı açıklamada, "Tokat Belediye Plevnespor Kulübü masa tenisi takımı olarak üç sezondur mücadele ettiğimiz Erkekler 3. Ligi'nde bu sezon istediğimiz ve arzuladığımız bir şekilde bitirerek ligin sonunda şampiyon olarak 2. Lig'e çıkma hedefinde çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.