Mehmetçik Afrin’de Şehit Yakup Akdağ’ı unutmadı

24 Temmuz 2017’de Siirt’in Baykan ilçesinde seyir halindeki sivil bir araca teröristlerce uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şehit olan 29 yaşındaki Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ’ı Afrin’de de unutulmadı. Bölgedeki kaçakçılığı önlemeye yönelik faaliyetlerden ötürü teröristlerce hedef olan ve hain pusuda şehit edilen Şehit Akdağ’ın intikamının, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 10-17 Ağustos 2017 tarihlerinde bölgede düzenlenen operasyonlarla alındığı ve saldırıda yer alan teröristlerin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Terör örgütlerine yönelik Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda da unutulmayan Şehit Yakup Akdağ’ın adı, ele geçirilen teröristlerin sözde karargahlarının duvarlarına ve bombardımanlarda kullanılan füzelerin üzerine yazılmaya devam ediliyor.