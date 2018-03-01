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01 Mart 2018 12:06

Mehmetçik Afrin’de Şehit Yakup Akdağ’ı unutmadı

Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli Mehmetçik, teröristlerin tepesine yağdırılan bombaların üzerine ve ele geçirilen binaların duvarlarına Tokatlı Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ’ın adını yazarak yad ediyor.

Mehmetçik Afrin’de Şehit Yakup Akdağ’ı unutmadı

01 Mart 2018 12:06


24 Temmuz 2017’de Siirt’in Baykan ilçesinde seyir halindeki sivil bir araca teröristlerce uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şehit olan 29 yaşındaki Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ’ı Afrin’de de unutulmadı. Bölgedeki kaçakçılığı önlemeye yönelik faaliyetlerden ötürü teröristlerce hedef olan ve hain pusuda şehit edilen Şehit Akdağ’ın intikamının, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 10-17 Ağustos 2017 tarihlerinde bölgede düzenlenen operasyonlarla alındığı ve saldırıda yer alan teröristlerin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Terör örgütlerine yönelik Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda da unutulmayan Şehit Yakup Akdağ’ın adı, ele geçirilen teröristlerin sözde karargahlarının duvarlarına ve bombardımanlarda kullanılan füzelerin üzerine yazılmaya devam ediliyor.




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