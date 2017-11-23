Memur-Sen İl Başkanlığı tarafından düzenlenen istişare toplantısına çok sayıda memur ve Memur-Sen’e bağlı olarak çalışmalarını yürüten sendika temsilcileri katıldı. Toplu Sözleşme Masası haricinde, KPDK ve Kurum İdare Kurul (KİK) toplantılarının çözüm arayışı yapan toplantılar olduğuna dikkat çeken Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bu toplantıların sorunların tekrar edildiği bir rutine dönüşmesinin toplu sözleşme masasına daha fazla sorunun yığılması gibi bir baskıyı da beraberinde getirdiğini söyledi.

Yalçın, "Önümüzdeki Salı günü KPDK toplantısı var. Kamu görevlilerin toplu sözleşme masası haricinde önemli çözüm arayışı yaptıkları ikinci mekanizma KPDK toplantıları, üçüncü mekanizma ise KİK toplantılarıdır. Dolayısıyla KİK’ler ve KPDK toplantılarının verimsiz geçmesi sorunlara çözüm üretmek yerine, sorunların tekrar edildiği bir rutine dönüşmesi toplu sözleşme masasına daha fala sorunun yığılması gibi bir baskıyı da beraberinde getiriyor. Belki toplu sözleşme masasında çözülmeyecek olan, o masanın konusu olmayacak olan konular, toplu sözleşmeye yansıdığı için toplu sözleşmede bütün sorunları nitelikli tartışmaya da vakit kalmıyor. Bunun için KPDK ve KİK toplantılarının yaptırım gücünün oluşması, buraların verimli geçmesi açısından da burada önemli görev kurumlara ve KPDK boyutunda da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına düşüyor. Onun için Sayın Süleyman Soylu’nun çalışma bakanı olduğu dönemde, KPDK’nın etkinliğini arttırma, sorunların yığılarak, birikerek, totalde tamamının toplu sözleşme masasına gitmesi riskinin önüne geçmek için bazı sistem değişikliği anlamına gelecek, ara istasyonlar üretecek çözüm mekanizmasını hızlandıracak bazı tasarımlar yapılmıştı. Fakat daha sonraki süreçte bunlar rafa kalkmış gibi gözüküyor. Onun için Çalışma Bakanı’na da bu anlamda çağrımız KPDK toplantısına olan inancın ortadan kalkmaması için bu toplantıda çözüm beklenen konulara ilişkin mutlaka olumlu yaklaşım sergilemeleridir. Daha sonra da bu toplantıların verimli olması ve çalışanların beklentilerini karşılayacak hale gelip kamuda biriken sorunların çözülmesi konusunda bir fırsata dönüşmesi için, bunun işlevselliğinin arttırılması ve ara ara sorunların test edildiği, check edildiği bir mekanizmaya kavuşturulmasıdır. Salı günü yapılacak kamu personel danışma toplantısı öncesinde bu çağrımızı buradan iletmiş olmak istiyoruz" dedi.

"Bütün kadro bekleyenlere yönelik bir çalışma olmalı"

Taşerona kadro verilmesine yönelik çalışmalarla ilgili de değerlendirmede bulunan Yalçın, "Hükümetin önünde şuan taşerona güvence anlamında bir çalışma taslağı var. Hükümet Çalışma Bakanlığı aracılığıyla bu konuya ilişkin bir çözüm arayışını sonlandırmak üzere. Bunun taşerona kadro başlığıyla sunulması çok doğru değil. Bunun kamuda güvence bekleyen bütün çalışanlara kadro başlığıyla sunulması doğru olandır. Çünkü kamudan sadece taşeron çalışanı arkadaşlarımızın bu anlamda bir beklentisi yok. Aynı zamanda 3’üncü dönem toplu sözleşmede imza altına alınmış olan 4C’lilerin, 4B’lilerin, memur işi yapan ama işçi kadrosunda bulunan arkadaşlarımızın da bu anlamda beklentileri var. Bu beklentilerin toplu sözleşme süresi dolmadan 31 Aralık olmadan netleştirilmesi gerekiyor. O yüzden biz çalışma bakanıyla da yaptığımız değerlendirmede de, karşılıklı yaptığımız görüşmede de hep aynı teklifi kendisine de ilettik. Bizim temel yaklaşımımız şu; sadece taşerona kadro başlığıyla bunun sonuçlandırılması çok doğru olmayacaktır. Onun için bununla beraber 4C’lilerin beklentileri de karşılanmalı, 4B’li arkadaşlarımızın beklentileri de karşılanmalı, memur işi yapan işçi kadrosunda bulunan kardeşlerimizin beklentileri de karşılanmalı. Devletin kamuda çalışma sistematiğine ilişkin, mutlaka derli toplu yaklaşıma ihtiyacı var. Onun için her geçen gün yeni bir istihdam biçimini buna eklemleyerek çalışma hayatını daha karmaşık hale getirmek; çalışma hayatındaki sorunları büyütmek anlamına geliyor. O yüzden 4A, 4B, 4C, 4D, 4E gibi alfabenin bütün harflerini bir istihdam biçimine dönüştürmek yerine; memur işçi başlığıyla 4A ve 4D şeklinde bu işi toparlamak doğru olandır. Her sorun ortaya çıktığında yeni bir harf eklemek kolay gibi gözükse de çalışma hayatını daha da karmaşık bir hale getiriyor. Bu çalışma mevzuatı açısından da son derece sıkıntılı. Aynı çalışma ortamında aynı işi yapıp farklı statüde bulunan insanların birbirleriyle çalıştıkları ortamdaki iş huzur açısından da, iç huzurları açısından da çok sağlıklı değil. Kamuda güvence bekleyen istihdam biçiminden rahatsızlık duyanların tamamının rahatsızlıklarını giderecek, çalışana kadro anlamında tamamını kuşatacak bir paket halinde çıkarın diyoruz ve bunu bugün Tokat’tan bir kez daha yineliyoruz” dedi.