Meral Akşener Tokat’ta

Tokat meydanında halka seslenen Akşener’in hedefinde Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı. Başbakan Yıldırım’ın, kendisini TİKA’yı satacağı yönündeki iddialarını kabul etmeyen Akşener, “Sayın Binali Yıldırım çıktı dedi ki ‘Meral Akşener TİKA’yı kapatacakmış.’ Ben milliyetçiyim, milliyetçi muhafazakar biliniyorum ya beni oradan vuracak arkadaş. Hadi oradan, siz milliyetçiliği ayaklarının altına almış insanlarsınız. Dünün yahnisi olur mu kani. Hem yalan konuştu hem de iftira attı. Deki ki ‘FETÖ’dan talimat aldı TİKA’yı kapatacak’ Benim TİKA ile ilgili böyle bir düşüncem yoktu. Ama arpalık olan tüm devlet kuruluşlarını gözden geçireceğimi söylemiştim. Maaşlarını bankamatikten alan ağabeyleri gözden geçireceğimi söyledim. Ama bu TİKA’ya özel bir şey değildi. İyi ki adam yalan konuşmuş, iyi ki adam iftira atmış diyorum. Her şerde bir hayır vardır. Neyi gördüm biliyor musunuz? TİKA her yıl 8.5 milyar dolar para harcıyor nereye gittiği meçhul. Bunun 6.5 milyar dolar sizin cebinizden çıkan para. Şimdi demek ki çok önemli bir yere çomak sokuldu. Bunun üzerine gitmeden bu sözü söylemem lazım. Sayın Binali Yıldırım’a sesleniyorum. Sen başbakansın. Ben eğer Pensilvanya’dan talimat aldıysam, elbette elinizde bilgi ve belge vardır. Koskoca başbakansın. Adalet Bakanlığı sana bağlı. İçişleri sana bağlı. Ya bunun gereğini yapacaksın yada iftiracısın. Yalan söylüyorsun. İftira atıyorsun. Ben şerbetlendim. 2.5 yıldır bana bunu söylüyorlar. Benim dokunulmazlığım yok. Madem ben böyleyim hemen beni tutuklat kardeşim. Atın içeri. Tokat’ta milletin karşısındayım. Derhal gereğini yap. Yapamadığınız için, bunu ispatlayamadığınız için, bana FETÖ’cü deyip de ispatlayamayan herkes şerefsizdir alçaktır. Şimdi korku dağları bekliyor. Abbas yolcu Tarzan zorda. Kereste gibi adamlar 2.5 yıldır şerefsiz şerefsiz geziyorlar. Eşlerinin yüzlerine nasıl bakıyorlar hayretler içinde kalıyorum" dedi.

Kanal İstanbul projesi için harcanarak parayı eleştiren Akşener, “65 milyar doları Kanal İstanbul’a gömüyorlar. Soru şu; bana soruyorlar kaynak nerede. Bu 65 milyar doları nereden buluyorsun. Bu proje bittikten sonra Türkiye’ye faydası nedir. Kaç paralık fayda sağlayacak. Bunu hiç kimse düşünmemiş. Sayın Erdoğan sonuçta çılgınlıktan vazgeçti. Şimdi kahve açıyor. Koy emeklinin cebine parasını. İstediği yerde çayını kahvesini içsin. Sen şimdi kahve işletenlerin gelirine de mi göz diktin. Bir de kafa buluyor. Milletin adamı dendi milletten koptu. 300 polisle geziyor. Milletin adamı milleten korkar mı? Milleti unuttu. Bin 153 odalı saray. 13 günlük masrafı şeker fabrikalarının bir yıllık zararı. O yatırımı şeker fabrikalarına yapsanız bu zarar geçer üzerine kâr ederlerdi. Almanya ve Fransa pancar üretip dünyaya satıyor. Sen çiftçini de sanayini de yerle bir ettin mezara gömdün mezara" şeklinde konuştu.