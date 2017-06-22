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22 Haziran 2017 22:41

Milli Savunma Komisyonu Başkanı Beyazıt’tan CHP’li komisyon üyelerine tepki

Milli Savunma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, Manisa’da askerlerin zehirlenmesi ile ilgili TBMM Milli Savunma Komisyonu’nun CHP üyelerinin açıklamalarını eleştirerek,"Buralardan siyaset yapmak, malzeme haline getirmek doğru değil" dedi.

Milli Savunma Komisyonu Başkanı Beyazıt’tan CHP’li komisyon üyelerine tepki

22 Haziran 2017 22:41


TBMM Milli Savunma Komisyonunun CHP’li üyeleri, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığının asker zehirlenmeleriyle ilgili komisyona bilgi vermesi talepleri ve önlemler konusunda geç kalındığı iddialarına karşı AK Parti Tokat Milletvekili, Milli Savunma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt açıklamalarda bulundu. Parti binasında basın açıklaması yapan Beyazıt, ’Adalet’ tişörtü ile mecliste açıklama yapan CHP’lileri eleştirerek, "Ana muhalefet partisi komisyon milletvekillerinin Milli Savunma Komisyonunu toplantıya çağırmakla ilgili olarak böyle bir şov yapmasını, en yakını şehit olmuş bir milletvekili olarak konuşarak değerlendiriyorum. Buralardan siyaset yapmak, malzeme haline getirmek doğru değil. Bunları hiç uygun görmüyorum. Çünkü olay duyulur duyulmaz Milli Savunma Bakanımız, Kara Kuvvetleri Komutanımız oraya intikal etmiş. Hemen ertesi gün Milli Savunma Bakanımız mecliste açıklamalarda bulunmuş. Herhalde onlar o gün açıklamaları takip etmediler, o gün genel kurula gelmediler" dedi.



Salmonella bakterisi tespit edildi


Olayla ilgili kurumların yaptığı incelemede hindi etinde salmonella bakterisinin tespit edildiği yönünde ön rapor olduğunu belirten Beyazıt, "Bu olayda kimlerin ihmali varsa nerelerde bir zafiyet söz konusu ise bütün bunlar onun içerisinde yapılacaktır. Bunun incelenmesi araştırılması değerlendirilmesi sonuçlandığı zaman ilgililerden kusuru olanların ihmali olanlar en ağır şekilde cezalandırılacaktır" diye konuştu.




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