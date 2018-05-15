Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 19:43

Minibüs kuru havuza düştü

Tokat’ın Erbaa ilçesinde araç girmesi yasak olan parktan geçen minibüs kuru havuza düştü.

Minibüs kuru havuza düştü

15 Mayıs 2018 19:43


Edinilen bilgiye göre, Erbaa ilçesinde Cumhuriyet Meydanında çay ocağı işletecek olan Seyfi Taş, minibüsü ile malzeme taşırken araç girişinin yasak olduğu kuru havuz bölgesinden geçti. Aracın ağırlığına dayanamayan havuzun bir bölümünde çökme meydana geldi. İki tekerleği yaklaşık 50 santimetre derinliğindeki kuru havuza saplanan minibüsü gören vatandaşlar gözlerine inanamadı. Vatandaşların meraklı bakışları arasında vinç yardımı ile minibüs bulunduğu yerden çıkartıldı. Maddi hasarla atlatılan kaza sonrasında belediye ekipleri inceleme başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TOKAT HABERLERİ
TOKAT HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç