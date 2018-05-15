Minibüs kuru havuza düştü

Edinilen bilgiye göre, Erbaa ilçesinde Cumhuriyet Meydanında çay ocağı işletecek olan Seyfi Taş, minibüsü ile malzeme taşırken araç girişinin yasak olduğu kuru havuz bölgesinden geçti. Aracın ağırlığına dayanamayan havuzun bir bölümünde çökme meydana geldi. İki tekerleği yaklaşık 50 santimetre derinliğindeki kuru havuza saplanan minibüsü gören vatandaşlar gözlerine inanamadı. Vatandaşların meraklı bakışları arasında vinç yardımı ile minibüs bulunduğu yerden çıkartıldı. Maddi hasarla atlatılan kaza sonrasında belediye ekipleri inceleme başlattı.