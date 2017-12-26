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26 Aralık 2017 17:15

Minik Affan uygun ilik arıyor

Tokat’ın Erbaa ilçesinde Samsun’da lösemi hastalığı sebebiyle tedavi gören Affan Yüksel Ünlü (2) için uygun ilik bulunması amacıyla ailesi sosyal medya üzerinden kampanya başlattı.

Minik Affan uygun ilik arıyor

26 Aralık 2017 17:15


Hamide ve Murat Ünlü çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Affan Yüksel Ünlü 20 gün önce hastalandı. Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan baba Murat Ünlü oğlunu Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma hastanesine götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesine sevk edilen Affan’a lösemi teşhisi konuldu.


Baba Murat Ünlü sosyal medya üzerinden ilik nakli bekleyen oğlu için Erbaa Cumhuriyet Meydanında kurulacak Kızılay standında kan örneği alınacağını belirterek yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi “02 Ocak 2018 Salı 03 Ocak 2018 Çarşamba günü saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanında oğlum Affan Ünlü için ilik kök hücre nakli kampanya başlatılmıştır. Tüm Erbaa halkına şimdiden teşekkürlerimi sunarım”




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