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09 Ağustos 2018 10:09

Minik Elif’ten örnek davranış

Erzurum’da yaşayan 6 yaşındaki Elif Giden ailesiyle birlikte topladığı mavi kapakları sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği Turhal Belediyesi yetkililerine engelli arabası alınması için teslim etti.

Minik Elif’ten örnek davranış

09 Ağustos 2018 10:09


Elif Giden engelli arabası alabilmek için cadde, sokak, piknik alanı demeden gezerek 15 bin adet mavi kapak topladı. Bir engelli vatandaşın hayatını kolaylaştırabilmek için minik Elif annesi aracılığıyla Turhal Belediyesinin sosyal medya üzerinden geri dönüşüm çalışmasına yorum yaparak yardım istedi. Turhal Belediyesi yetkilileri konuyla ilgili yardımcı olacaklarını söyledi ve Elif Giden ile ailesini Turhal’a davet etti.


Sosyal medya üzerinden annesinin attığı mesajın dikkate alınmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Elif Giden, "Ben 6 yaşındayım engelli kardeşlerimizin rahat yürüyebilmesi için ailemle geze geze mavi kapak topladım" dedi.


Turhal Belediyesinin sosyal medyadaki aktivitelerini yakından takip ettiğini ifade eden baba Fatih Giden ise "Erzurum’da memleketim Turhal’da devam eden geri dönüşüm hareketine kızımla nasıl destek verebiliriz diye düşünürken caddelerden, piknik alanlarından mavi kapak toplamaya başladık. İnsanlar ne der neler düşünür diye düşünmeden basitçe eldivenlerimizi takarak bizim de bir katkımız olsun istedik. Böyle çalışmalar sergileyen ve bizlerle hızlı bir şekilde iletişime geçen Turhal Belediyesine, yetkililerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.




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