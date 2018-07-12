Minik Evrim’i arama çalışmalarına kadavra köpeği katıldı

Turhal ilçesine 25 km uzaklıktaki Yenisu Köyü Yaylası’nda salı günü annesinin çadıra bıraktıktan bir süre sonra kaybolan 3 buçuk yaşındaki Evrim Atış’ı arama çalışmalarına Ankara’dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de katıldı. Jandarma kadavra köpeği mavi ormanlık arazide iz aradı. Bölgede komandoların yanı sıra Tokat, Sivas ve Samsun AFAD ve UMKE ekipleri de yer alıyor. Devletin tüm imkanları seferber edilerek havadan drone ile karadan asker ve vatandaşın arama çalışmalarına rağmen minik Evrim’den bir ipucuna ulaşılamadı. Küçük çocuk ormanlık arazide kayboldu mu kaçırıldı mı? belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Evrim’in amcası Nihat Atış, aranmadık yer kalmadığını, henüz bir haber alamadıklarını kaydetti. Evrim’İn doğuştan kalça çıkıklığı olması nedeni ile yaklaşık 6 ay alçıda kalarak tedavi gördüğünü ifade eden Atış, “Uzun bir süre önce olan tedavisinden sonra normal bir şekilde yürüyebiliyordu. Çocuk bu ne kadar yüreyebilir bilemezsin” dedi.

Atış, çocuğun kaçırılma ihtimali olup olmadığı yönündeki sorulara ise “Hiç bilgim yok ben o kadar bilemiyorum. Kaybolduğu gün ben burada yoktum tarladaydım” diye cevap verdi.

Olay; Dilek-Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Evrim Atış sabah saatlerinde hayvanları suya götürürken babaannesi Sati Atış iddiaya göre peşinden gelen torununu çadırda annesine bırakmıştı. Anne Dilek Ateş ise çadırda kardeşinin yanına bıraktığı çocuğu ahırdan döndükten sonra bulamamıştı.