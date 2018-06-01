Minik Kerem şehit babasını tabutunun üzerinde son yolculuğuna uğurladı

Hakkari’de düzenlenen askeri törenin ardından askeri uçakla Tokat’a getirilen şehit Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Turan Aktaş için Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. 3 oğlundan en büyük oğlunu şehit veren Duran ile Rabia Aktaş çifti törende oğullarının Türk Bayrağı’na sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin eşi Ebru Aktaş 1 yaşındaki oğlu Kerem Aktaş’ı tabutun üzerine yatırdı. Şehidin eşi gözyaşlarına boğulurken, şehidin itfaiyeci olan babası Duran Aktaş oğlunun fotoğrafını öperek bağrına bastı. Şehidin İzmir’de astsubay okulunda eğitim gören kardeşi Samet Aktaş şehit ağabeyinin tabutunu öperek asker selamı verdi. Şehidin üniversite öğrencisi kardeşi Serkan Aktaş ise şehit ağabeyinin tabutu başında gözyaşlarını tutamadı. Şehidin cenazesi ikindi namazını müteakiben Cumhuriyet Meydanı’nda İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğunu uğurlandı. Şehidin cenazesi binlerce vatandaşın katıldığı cenaze töreni sonrasında defnedilmek üzere Güryıldır Beldesi’ne götürüldü.

Törene Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Tokat Valisi Ömer Toraman, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Aykut Biçeroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan ile çok sayıda vatandaş katıldı.