Minik yüreklerin mektupları, Afrin’e gönderilecek

Tokat Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu Ana Sınıfı öğrenci grubu gözetmen öğretmenleriyle birlikte Tokat İl Jandarma Komutanlığına bir ziyaret gerçekleştirdi. Tokat İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Bakım Yarbay Birol Çavuşoğlu ve görevli personel tarafından karşılanan öğrenciler, kendi yazdıkları mektuplarla birlikte yanlarında getirdikleri atkı, bere ve eldivenleri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başlattığı Afrin Harekatı’nda görev yapan askerlere gönderilmek üzere komutanlığa teslim etti. Ziyarette Jandarmayı tanıtıcı kısa bilgiler verilen miniklere ziyaret anısına çeşitli Jandarma objelerinden oluşan hediyeler verildi.