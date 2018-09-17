Minikler annelerinden ayrılırken gözyaşlarını tutamadı

Tokat'ta, 2018-2019 eğitim öğretim yılına başlayan minikler velilerinden ayrılırken gözyaşlarını tutamadı.

Öğretmen Rukiye Sarıer Bumin Anaokuluna başlayan minik öğrenciler anne ve babalarının sınıftan çıkması ile birlikte duygu dolu anlar yaşadı. Bir süre ellerini yüzüne kapatarak ağlayan 5 yaşındaki Giray'ı öğretmeni teselli etti. Giray'ın ‘neden ağlıyorsun' sorusuna verdiği “Terledim, terledim. Ağlamadım” şeklindeki cevabı ise gülümsetti. Anasınıfı Öğretmeni Hümeyra Yardım, “Çocuklar gibi bizde heyecanlıyız. Elimizden geleni onlar için en fazlası, en iyisiyle yapmaya çalışıyoruz. Emeğimizi sabrımızı, enerjimizi onların iyiliği için geleceği için harcamaya çalışıyoruz. İnşallah iyi insanlar olacaklar iyi yerlere gelecekler. Öğrencilerimizi elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Annelerinin yerini hiçbir zaman tutmasa da anne sıcaklığını hissettirmeye çalışıyoruz” dedi.

Anne ve babalara tavsiyeler

Anne ve babalara çocuklarını okula göndermeden dikkat etmeleri gereken konularda tavsiyelerde bulunan Yardım, “Çocukların uykularını almış olmaları, beslenmelerini güzel yapmaları, çocukların hırçın olmaması için büyük bir etken oluyor. Yemeğini iyi yiyen uykusunu güzel alan çocuk okulda daha verimli zaman geçiriyor. Eğitime öğretime daha büyük katkısı olmuş oluyor. Mutlu bir şekilde okula geliyor, mutlu bir şekilde okuldan ayrılıyor” diye konuştu.